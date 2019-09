Voorontwerp ‘Elsdriespark' aan nieuwe school Beekstraat goedgekeurd Woensdagavond infoavond nieuwe gemeenteschool in gemeentehuis Melle Didier Verbaere

20u54 0 Melle De gemeenteraad van Melle keurde het voorontwerp voor het Elsdriespark aan de toekomstige gemeenteschool aan de Vossenstraat en Beekstraat goed. Woensdagavond om 19.30 uur is er een nieuwe infoavond in het gemeentehuis van Melle waar een stand van zaken wordt toegelicht over de nieuwe school.

Op de site van het vroegere Lucernacollege gaat de gemeente een nieuwe gemeenteschool bouwen voor 350 leerlingen. De gemeentelijke basisschool kampt reeds lange tijd met een verouderde schoolinfrastructuur met weinig groen- en speelruimte. Na deelname aan de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester, werd het ontwerpteam Petillon Ceuppens architecten en Schenk Hattori Architecture Atelier aangesteld.

Elsdriespark

De nieuwe school zal zich midden een groene oase bevinden. Een deel van de site, het ‘Elsdriespark’, zal toegankelijk zijn voor de omwonenden en bevolking. Het openbare park is 1,4 hectaren groot en is voorzien van wandel- en voetpaden. Het wordt een ontmoetingsplaats met speelse elementen, picknick en speelweides, inheemse bomen en een avontuurlijk speelbos. De inrichting wordt geraamd op 510.000 euro en de werken zijn voorzien in 2021.

“Er werden via de ideeënbus heel wat ideeën en suggesties ingediend die we woensdag gaan behandelen. Het nieuwe en definitieve ontwerp is nog in volle ontwikkeling. We gaan ook via Natuur in de buurt subsidies aanvragen. Die bedragen maximum 150.000 euro”, zegt schepen Lieselot Bleyenberg. Omwille van het subsidiedossier keurde de gemeenteraad het voorlopige ontwerp goed.

Op de schoolsite, met een totale oppervlakte van 22.000 vierkante meter, zal ook ruimte zijn voor naschoolse sport- en culturele activiteiten. De muziekschool, turnclub Immer Vooruit en het wijkcomité Elsdries zullen gebruik maken van de accommodatie. Volgens de huidige planning zal de school in september 2021 de eerste leerlingen ontvangen.