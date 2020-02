Video: Binnenschip dreigt in de Schelde te verdwijnen nadat het brugpijler raakt. Hulpdiensten massaal aan het pompen Didier Verbaere

21u35 50 Melle Op de Schelde in Melle proberen de hulpdiensten met man en macht en zware pompen om een zinkend schip drijvende te houden nadat het vrijdagavond omstreeks 20 uur tegen een pijler van de spoorwegbrug was aangevaren. Een bergingsschip is onderweg. Het Nederlandse schip ‘Adventure' is geladen met kalksteen en er is dus geen gevaar voor de bevolking.

Het schip ‘Adventure’ van een Nederlandse schipper was ter hoogte van de spoorwegbrug tegen peiler gevaren. Door de aanvaring sloeg er een gat in de boeg van de romp. Al snel begon het water te maken en dreigde het schip te zinken. Twee opvarenden bleven ongedeerd en werden door de brandweer aan wal gehaald.

De brandweer bracht met bootjes zware pompen aan boord om het binnenstromende water overboord te pompen. “Momenteel hebben we de situatie onder controle en kunnen we meer water buiten pompen dan dat er binnen stroomt”, zegt officier Paul Delmeire van de Brandweerzone Centrum. Intussen is er een bergingsschip onderweg, maar het kan nog uren duren voor dit ter plaatse is. Ondertussen blijven de hulpdiensten water pompen.

Er werd een gat geslagen in de vooronder van het schip. Dat is de opslagruimte vooraan waar ook de generatoren van het schip staan. Deze ruimte is afgesloten van de laadruimtes. Maar omdat er snel water binnenstroomt bestaat de kans dat het schip alsnog instabiel raakt. De hulpdiensten doen er alles aan om het schip drijvende te houden.