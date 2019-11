Verkeerscirculatieplan in omgeving in Vossenstraat door werken oude school Didier Verbaere

26 november 2019

19u50 0 Melle Door de bouwwerken aan de nieuwe school in de Vossenstraat en het plaatsen van een werfkraan, is er een verkeerscirculatieplan ingevoerd tussen de Vossenstraat, Lindestraat, Beekstraat en Kruisstraat.

In de Vossenstraat is er éénrichtingsverkeer van het Gemeenteplein richting Gontrode Heirweg. In het deel van de Beekstraat tussen de Vossenstraat en de Lindestraat zal er éénrichtingsverkeer zijn in de richting van de Lindestraat. En in de Kruisstraat tussen de Lindestraat en de Vossenstraat zal er éénrichtingsverkeer zijn in de richting van de Vossenstraat.