Vader en zoon van brouwerij Huyghe krijgen 14 medailles en Michael Jackson Award Didier Verbaere

20 augustus 2019

12u48 0 Melle Brouwerij Huyghe uit Melle kaapte de laatste drie maanden maar liefst 14 medailles weg op internationale bierconcours van Australië tot Engeland. Ook voor huidig en voormalig Huyghe CEO Alain en Jean De Laet was er een persoonlijk en bijzondere prijs. Zij kregen de Michael Jackson Award.

Michael Jackson – de auteur, niet de popster – was een autoriteit in de bierwereld en heeft tal van ‘bierklassiekers’ op zijn literair palmares. En hoewel hij al in 2007 overleed, blijft zijn gedachtengoed verder leven. Bierpassie Magazine eert hem door jaarlijks de Michael Jackson Award uit te reiken aan een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt binnen de brouwerijwereld in België. In 2019 viel die eer te beurt aan niet één, maar twee personen: Alain De Laet en zijn vader Jean.

“Ze kregen de award omdat Jean een kentering veroorzaakte binnen de zieltogende brouwerij die Huyghe in de jaren 80 geworden was en zoon Alain ging verder op hetzelfde elan en bouwde de brouwerij uit tot wat ze vandaag is: een moderne, familiale onderneming die innovatie en duurzaamheid hoog in het vaandel draagt en geëvolueerd is tot één van de sterkere nationale brouwerijen.”

Awards over de hele wereld

Maar vader en zoon zijn vooral fier op de vele prijzen die de bieren behalen in het buitenland. De bieren uit Melle worden in meer dan honderd landen verdeeld en 80 procent van de productie gaat naar export. Eerder dit jaar werden al 3 medailles gewonnen in Lyon en Londen. Vanaf mei kwamen daar medailles bij op de Australian International Beer Awards waar Averbode zilver (Best Belgian/French Style Ale) en Delirium Tremens brons won (Best Specialty Beer).

Op de Duitse Meininger’s International Craft Beer Award won La Guillotine zilver (in Pale/Blonde Strong Ale categorie) net als Delirium Red (Fruit Beer). Op de World Beer Awards 2019 was het opnieuw prijs voor Red: het bier werd Country Winner én World’s Best Flavoured Fruit winnaar. Ook Sint-Idesbald Blond werd Country Winner, terwijl Delirium Nocturnum een zilveren medaille in ontvangst nam. La Guillotine en Blanche des Neiges wonnen er allebei brons. En op de International Beer Challenge 2019 in Londen kreeg Delirium Argentum brons, Averbode zilver en Delirium Tremens goud. Het totaal aan awards voor Brouwerij Huyghe komt dit jaar daarmee op 17.