Twintig ouders voor gesloten deuren bij kinderopvang De Bengeltjes Didier Verbaere

05 december 2019

15u39 0 Melle Kinderopvang De Bengeltjes aan de Brusselsestweenweg in Melle staat er sinds dinsdag leeg en verlaten bij. Volgens één van de ouders is de opvang failliet en staan twintig ouders op straat. De uitbaters zijn onbereikbaar voor commentaar en de website is offline gehaald.

“Kinderopvang De Bengeltjes in Melle is failliet”, zegt één van de getroffen mama’s met zekerheid. “Van de ene dag op de andere staan meer dan 20 gezinnen op straat met hun kindjes. De waarborgen zijn we waarschijnlijk kwijt. En ook aan onze spullen die daar nog binnen liggen, kunnen we niet meer aan. Het is een klein drama voor de gezinnen die rekenen op opvang want er is nu reeds een groot tekort”, zegt één van de mama’s.

Het gebouw in Melle staat er in elk geval verlaten bij. Het hek naar de ingang is dicht, een bel is er niet en binnen is alles donker en stil. Ook de eigenaars of uitbaters van de kinderopvang zijn onmogelijk te bereiken. De website is eveneens offline gehaald. “We hopen dat eerstdaags duidelijkheid komt”, aldus de mama.