Tumult in vroege uurtjes van HeMelse Feesten: politie grijpt in Sam Ooghe

08 juli 2019

13u31 0 Melle In de vroege uurtjes van de HeMelse Feesten zaterdagavond werd de organisatie geconfronteerd met enkele opstootjes. De politie kon de situatie ontmijnen.

Volgens getuigen was er nogal wat alcohol in het spel. Tegen drie uur ‘s nachts kwam het in Melle tot spanningen tussen enkele jongeren. Er werd geduwd, getrokken, en er vielen klappen. De politie kwam ter plaatse en kon de situatie ontmijnen. Daarbij werden geen bestuurlijke aanhoudingen verricht, klinkt het bij de politie.