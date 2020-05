Tuinbouwstudenten en dierenverzorgers weer aan de slag in Tuinbouwschool Melle Didier Verbaere

18 mei 2020

11u29 1 Melle In de Tuinbouwschool van Melle konden de leerlingen van het 6de, 7de en de specialisatiejaren maandag opnieuw naar school. “Afstandsleren lukt, maar voor de praktijklessen was het dringend tijd dat we opnieuw konden opstarten”, zegt directrice Brigitte De Baere.

Twee dagen per week mogen 121 leerlingen van tien studierichtingen uit het 6de TSO en BSO, het 7de BSO en het secundair na secundair opnieuw naar school in Melle. Dat is een kwart van de hele school. “We werken met alternatieve uurroosters en de leerlingen komen twee dagen naar de campus in functie van enkele essentiële doelen in het leerplan en voor de praktijkvakken tuinbouw en dierenzorg”, zegt directrice Brigitte De Baere.