Tuinbouwschool Melle heeft de vuilste Warmste Week actie met spectaculair modderparcours Didier Verbaere

20 december 2019

15u49 8 Melle De vuilste Warmste Week actie vonden we terug op de terreinen van GO8 Tuinbouwschool in Melle waar leerlingen zich door de modder worstelden op een spectaculaire Spartacus Xmas adventure cross. Er waren gelukkig ook propere acties waaronder een kerstmarkt en een Vlaamse kermis. Dat alles leverde vrijdagvoormiddag 2.161,10 euro op ten voordele van BOS+ Vlaanderen en het Kinderkankerfonds.

Het bedrag wordt netjes verdeeld onder beide organisaties en werd bijeengehaald op enkele uren tijd met een Spartacus Xmas adventure cross, een countergame, een kerstmarkt, een Vlaamse kermis, een DJ-contest, een hot dance battle en een TBSM got talent. “Onze leerlingen hebben bewust gekozen voor deze twee doelen”, zegt Brigitte De Baere, directeur van de school. “Als tuinbouwschool weten we maar al te goed wat de impact is van ontbossing en welke positieve werking zowel naar klimaat-, water-, natuurbeheer en biodiversiteit toe nieuwe aanplantingen kunnen betekenen. Als tweede doel kozen de leerlingen voor het Kinderkankerfonds. De voorbije schooljaren kregen een aantal van onze leerlingen te maken met het verlies van naaste familieleden met kanker.”