Tot augustus geen naaimachine meer te koop na stormloop op webshop Didier Verbaere

04 mei 2020

14u30 4 Melle Mertens Servicecenter in Melle, één van de grootste zaken voor naaimachines in de regio, opende maandagochtend de deuren. Daar stonden rond 9 uur al een dertigtal klanten aan te schuiven. “We focussen nu vooral op onderdelen en herstellingen want door de stormloop op de webshop zijn al onze machines uitverkocht”, zegt Dirk Mertens. De zaakvoerder schenkt zijn hinderpremie weg aan het goede doel.

“Thuis naaien zat de jongste jaren al in de lift en door deze crisis en de nationale mondmaskernaaiactie is er werkelijk een stormloop ontstaan op onze webshop. We zijn uitverkocht en de grote naaimachinefabrikanten kunnen de productie niet volgen. Bestellingen die ik deze week plaats, kunnen ten vroegste in augustus geleverd worden”, zegt Dirk Mertens van de winkel op de Brusselsesteenweg. “Dat komt ook door enkele onlogische beslissingen van de regering. Als je vandaag mondmaskers verplicht maakt, dan moet je ervoor zorgen dat leveranciers van machines en stoffen minstens een week eerder de deuren kunnen openen. Dat gebeurde wel in Duitsland en Frankrijk waardoor zowat alle naaimachines in stock naar daar zijn verscheept en er hier tekorten zijn”, zegt Dirk.

Geen hinderpremie nodig

“De jongste weken was ik samen met mijn vrouw en één personeelslid voltijds aan de slag om alle online bestellingen de deur uit te krijgen. Herstellingen en onderdelen worden de komende weken onze prioriteit. Ik heb dus financieel zeker geen last gehad van deze crisis en ga die hinderpremie van 4.000 euro dan ook wegschenken aan één of meerdere goede doelen in de regio”, besluit Dirk.

Ook in de aanpalende stoffenzaak Mertens was het maandagochtend behoorlijk druk. Joelle Verbeeck stond al vroeg in de rij maar daar had ze een goede reden voor. “Ik werk met mensen met een fysieke handicap en die lintjes van de mondmaskers kunnen ze echt niet knopen. Daarom heb ik dringend elastiek nodig”, lacht ze.