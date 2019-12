Tenstar Melle verliest één van haar pioniers Didier Verbaere

09 december 2019

13u53 2 Melle Voetbalclub Tenstar Melle is in rouw na het overlijden van één van haar pioniers Norbert Biebouw. Norbert werd amper 73 jaar en was 30 jaar lang één van de drijvende krachten achter de club.De eerste ploeg zal haar komende twee wedstrijden met een zwarte rouwband spelen.

“Norbert – Bakker – Biebouw stond als bestuurslid, penningmeester en ondervoorzitter mee aan de wieg van het huidige Tenstar Melle. Zijn humor, inzicht en toewijding zullen ons altijd bijblijven. Merci voor alles, Norbert. We zullen je ongelooflijk missen, kameraad! We houden eraan zijn familie onze oprechte deelneming te betuigen”, meldt de club op haar site.

Ter nagedachtenis aan Norbert zal de eerste ploeg van Tenstar met een rouwband aantreden in de 2 resterende wedstrijden van 2019. Bovendien zal telkens een minuut stilte in acht worden genomen. De datum voor de uitvaart is nog niet bekend.