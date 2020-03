Student College besmet met corona door familielid dat terugkwam van skireis in Italië Didier Verbaere

09 maart 2020

18u18 0 Melle De student van het College Paters Jozefieten van Melle die vorige week De student van het College Paters Jozefieten van Melle die vorige week positief testte op het coronavirus, is geïnfecteerd door een familielid dat terugkwam van een skireis in Italië. Beiden wonen niet onder hetzelfde dak. Hij was ook de enige die geïnfecteerd raakte na contact.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen van zijn familie, raakte de student dus toch besmet. “Aangezien ze uit een risicozone kwamen, volgde de familie de instructies van de overheid en hielden ze een grote afstand tot elkaar. Ze zagen elkaar op zondag 1 maart een uur lang en hebben elkaar niet gekust of geknuffeld of de hand geschud. Toch werd hij vier dagen later wakker met koorts, keel- en hoofdpijn”, aldus de ouders van de student. Hij kwam in contact met nog vier andere personen van de familie die in Italië reisden, maar is als enige besmet.

“De student en de familie hebben sindsdien een quarantaine gerespecteerd om thuis te blijven om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Hij ondervindt slechts lichte ongemakken en voor mensen met een gezond immuunsysteem lijkt het niet ernstiger te zijn dan een normale griep”, aldus de ouders. Vrienden en familie die contact hadden, zijn ondertussen allemaal op de hoogte maar voorlopig testte niemand positief.

Op het College gingen de lessen vandaag gewoon door. “Er was ook geen sprake van opvallend veel afwezige. We ondervonden meer last van de werken op de R4 dan door de schrik voor het virus”, zegt directeur Jan De Gendt.