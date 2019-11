Spoorfietser negeert slagboom spoorweg in Gontrode Didier Verbaere

15 november 2019

18u10 0

Ondanks alle campagnes van Infrabel en waarschuwingen negeerde een fietser in Melle een gesloten spoorwegovergang in Gontrode. “Levensgevaarlijk”, klinkt het online. Volgens omwonenden is het er nog steeds dagelijkse kost. Hieronder delen we nog eens de campagnefilm van Infrabel.