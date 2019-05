SM-afspraakje loopt gruwelijk fout: man sterft na toedienen acht spuiten verdovingsmiddel, meesteres (29) riskeert 3 jaar cel JDG

23 mei 2019

00u00 18 Melle Een 29-jarige 'SM-meesteres' uit Melle riskeert 3 jaar cel nadat een afspraak met een klant gruwelijk misliep. Op verzoek van de man diende ze hem acht spuiten van 100 milliliter procaïne toe, een verdovingsmiddel dat vaak wordt gebruikt door tandartsen. Hij overleed ter plaatse aan een hartstilstand.

De feiten vonden eind augustus 2017 plaats in het Oost-Vlaamse Melle. Het slachtoffer was op zoek naar een nieuwe meesteres. Hij vond het nummer van de twintiger online en stuurde haar een sms'je. "Het is heel belangrijk voor mij dat je de spuitjes kan injecteren", schreef hij daar onder andere in. De twee hingen daarna een klein halfuur aan de telefoon en legden een afspraak vast. Na het gesprek ging de vrouw samen met haar vriend op zoek naar informatie over het verdovingsmiddel.

Op 20 augustus zakte de man af naar de woning van het koppel. Hij ging halfnaakt op de SM-stoel in de kelder zitten en bracht bij zichzelf het infuus in, zodat de meesteres enkel maar moest spuiten. Het plan was om in totaal 1 liter procaïne te injecteren in zijn lichaam, verdeeld over 10 spuiten van 100 milligram. Uiteindelijk vulde de man zelf 50 spuiten, goed voor een halve liter van het goedje. Na enkele spuiten liep het mis: hij kreeg een hartstilstand en overleefde het voorval niet.

Financieel moeilijk

Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, legden beide beklaagden valse verklaringen af. Ook tegen de politie verklaarden ze achteraf dat de man een kennis was die een bezoekje had gebracht en dat hij onwel werd in de zetel.

Het parket vorderde voor de vrouw een celstraf van 3 jaar voor het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg, maar zonder het oogmerk te doden. Ook haar ex-vriend stond gisteren terecht voor de feiten en riskeert twee jaar met uitstel, omdat hij volgens het parket medeplichtig is.

De verdediging stelt dat de man zelf grotendeels verantwoordelijk is voor zijn dood. Zo beweren ze onder andere dat hij suïcidaal was én dat zowel de huisarts als zijn ex-vrouw al meermaals aan de alarmbel hadden getrokken. "Hij kende de gevaren van procaïne maar al te goed. Hij gebruikte het middel al 17 jaar", klinkt het.

"We hadden het financieel moeilijk én kregen er 700 euro voor", verklaarde de vrouw op het einde van de zitting aan rechtbankvoorzitter Hans De Waele. "Hij was zo overtuigend.”