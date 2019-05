Sloop oude schoolgebouwen kost 43.275 euro extra door bijkomend asbest Didier Verbaere

27 mei 2019

20u54 0 Melle De afbraakwerken en het verwijderen van asbest in de oude schoolgebouwen aan de Vossenstraat en Beekstraat in Melle kost 43.275 euro meer dan voorzien.

“Bij de afbraakwerken werd bijkomend asbest gevonden in de dichting van de ramen en in verschillende muurplaten die niet zichtbaar waren voor de afbraakwerken”, zegt schepen Lieselot Bleyenberg (CD&V). De gemeenteraad keurde de extra kosten goed. “De bijkomende werken hebben geen invloed op de timing van de bouw van de school. We zullen we door de extra kost het totale budget nauwlettend in de gaten houden”, benadrukt Lieselot.