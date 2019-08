Slagerij ’t Keyserken sluit onverwachts de deuren Didier Verbaere

09 augustus 2019

13u44 4 Melle Na 83 jaar heeft de bekende slagerij ’t Keyserken in de Merelbekestraat in Melle Vogelhoek vandaag onverwachts de deuren gesloten.

“Bedankt aan alle Mellenaars. We zijn er lang geweest en tot de laatste gebleven in de Merelbekestraat. Drie generaties lang alles gegeven. Trots op ons zelf en dankbaar voor jullie vertrouwen nemen we afscheid van Slager ’t Keyserken”, melden Vera, Manu en Mario op hun Facebookpagina. Over de reden van de sluiting is niets meegedeeld.

Sinds 1936 was de zaak in handen van de familie De Keyser. Drie generaties bouwden de slachterij en slagerij uit tot een gerenommeerde delicatessen en traiteurzaak uit. Zaakvoerders Mario en Vera zetten er onder meer hun Keyserkensham naar een recept van grootvader Aimé op de kaart. ‘t Keyserken werd in 1936 opgericht door Aimé De Keyser en zijn vrouw Malvina, de grootouders van de huidige eigenaars.

Het was de oudste dochter van Aimé en Malvina, Antoinette, die later de zaak overnam samen met haar man André Poriau. Antoine, de oudste zoon van mijn grootvader, had een slagerij Sint Pierre in Gent. Als nevenactiviteit richtte hij een vleeswarenbedrijf op in Eke dat later door zijn zoon Ivan zou uitgroeien tot het bedrijf Breydel waar de befaamde Breydelham en Breydelspek worden gemaakt.