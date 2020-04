Sint-Franciscus Instituut vraagt betere digitalisering studieboeken in open brief aan minister Ben Weyts Didier Verbaere

06 april 2020

17u26 0 Melle Via een open brief aan het adres van de Minister van Onderwijs, Ben Weyts, klaagt het Sint-Franciscusinstituut van Melle de weigerachtige houding aan van drukkerijen om een digitale versie van handboeken op de markt te brengen.

“Uit een schoolenquête blijkt dat 60 procent van de leerlingen verkiest om digitaal op het scherm te studeren. Dankzij de app Kami kunnen de leerlingen op SFI in hun PDF-document tekst-, audio- en videonotities toevoegen. De text-to-speech functie in Kami zou ook een grote hulp voor leerlingen met dyslexie kunnen zijn, allemaal mogelijkheden die bordboeken niet bieden. SFI is trouwens de eerste Belgische school die met de volledige versie van de Nieuw-Zeelandse app Kami werkt. De niet correcte en weinig constructieve houding van de uitgeverijen zorgt echter voor veel extra nadelen en problemen: een hogere schoolrekening, een nog zwaardere boekentas, minder educatieve mogelijkheden en minder ondersteuning voor leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie”, klinkt het bij directrice Patsy De Keukeleire van het SFI.

“We hebben uitgebreid onderhandeld met de verschillende educatieve uitgeverijen over een digitale PDF-versie van de hand- en werkboeken tegen te krijgen tegen een eventueel lagere prijs. De uitgeverijen weigeren om dit te doen, want ‘hun terugverdien model komt hierdoor in gevaar’. School, ouders en leerlingen betreuren deze houding sterk.” Het Sint-Franciscusinstituut Melle is een school met ongeveer 750 leerlingen en startte reeds in september 2017 met een laptopproject gestart. In haar open brief aan de minister stelt de school de problematiek aan de kaak.