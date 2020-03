Sint Franciscus Instituut gaat digitaal lesgeven tot Paasvakantie Didier Verbaere

14 maart 2020

19u22 25 Melle Leerlingen van het Sint-Franciscusinstituut in Melle krijgen vanaf maandag taken en lessen via digitale weg en afstandsleren. Dat besliste de directie nadat de lessen werden opgeschort door de coronacrisis.

“Na de beslissing van de overheid om alle lessen op te schorten tot aan de paasvakantie, heeft het beleidsteam van SFI afspraken met de leerkrachten gemaakt en beslist om het digitaal afstandsleren in te voeren. Zo krijgen de leerlingen die niet fysiek naar school kunnen toch een waardevolle leertijd en gaan niet alle lessen verloren. We vinden het belangrijk dat het leerproces niet bruusk wordt onderbroken, een vervroegde paasvakantie zou immers enkel leiden tot onhaalbare inhaalmanoeuvres en extra stress voor de leerlingen”, zegt directrice Annick Thienpont.

Alles via computer

Concreet zullen de leerkrachten vooral via Google Classroom taken aan de leerlingen bezorgen Annick Thienpont, directrice SFI

Om alles in goede banen te leiden, doet de school een beroep op het beschikbare online-oefenmateriaal. “Het feit dat SFI al enkele jaren een ‘laptop school’ is en intussen zowel leerkracht als leerling vertrouwd zijn met allerlei digitale tools, maakt dat de school een enorme voorsprong heeft. Het is nu dan ook een uitgelezen moment om de leerlingen op deze manier in hun onderwijsleerproces te blijven ondersteunen, begeleiden en hen tegelijk uit te dagen. Concreet zullen de leerkrachten vooral via Google Classroom taken aan de leerlingen bezorgen, deze kunnen opvolgen en feedback geven. Sommigen zullen ook videolessen geven of ‘live’ gelegenheid bieden tot vragen stellen. Uiteraard zullen zij rekening houden met de leeftijd en de mogelijkheden van de leerlingen.”