Sébastien Cauhape: “Tweede Belgische titel komt ietwat onverwacht” Dominique Lampo

13 september 2020

20u31 1 Melle Sébastien Cauhape kroonde zich dit weekend tot Belgisch kampioen tennis bij de U15. In een spannende finale nam hij de maat van Emilien Demanet (7-5, 3-6, 6-3). Cauhape, eerder al kampioen bij de U13, was zelf verrast dat hij het laken naar zich toe kon halen.”

“Ik trok niet naar Wommelgem met het gevoel dat ik die titel zou behalen. Andere jongens hadden meer recht op de favorietenrol. Op woensdag moest ik mijn racket niet uit de hoes halen, want mijn tegenstander Louis-Lou Langenaken haakte af. In de halve finale was het koffiedik kijken of ik Nyo Van Dyck opzij kon zetten. Ik haalde evenwel mijn allerbeste tennis boven en haalde het al bij al vrij makkelijk (6-2, 6-2). Met een plaatsje in de finale was ik al niet ontevreden. Die tweede Belgische titel kwam al bij al ietwat onverwacht.“

Underdog

Met Emilien Demanet kreeg Cauhape een hoger geklasseerde tegenstander tegenover zich in die finale. Toch zette hij de wedstrijd naar zijn hand. “Twee weken geleden speelde ik nog tegen die Demanet en toen bleek die jongen toch een maatje te groot. Hij is hoger geklasseerd en is ook een jaar ouder en ik begon toch als underdog aan de finale. Ik hield evenwel vlot gelijke tred en veegde twee setballen van mijn tegenstander weg om uiteindelijk de eerste set met 7-5 te winnen. In de tweede set liep het toch weer wat stroever en verloor ik met 3-6. Het werd uiteindelijk een heel lange wedstrijd, maar in de derde set bleek ik de sterkste en zo kon ik de titel op zak steken.”

Progressie

Cauhape is student aan de Topsportschool in Wilrijk en maakte dit jaar duidelijk progressie.”Sinds dit jaar is Ronald Wind mijn coach en onder zijn hoede maakte ik toch duidelijk progressie. Ik werkte aan de vastheid van mijn slag en aan een geduldiger opbouw en daar pluk ik toch de vruchten van. Ik laat me minder betrappen op ‘unforced errors’ en de stappen die ik zette, hebben me zeker geholpen op weg naar de titel. Het seizoen begon voor mij nochtans niet overtuigend. Zowel in Tarbes als in Bolton was ik snel uitgeschakeld, maar een kwartfinale in Zweden en een halve finale in Frankrijk zorgden ervoor dat ik in mijn leeftijdsklasse toch bij de top 15 van Europa behoor. “

Tennisprof

Het bleef bij Cauhape bij een bescheiden feestje. De focus blijft gericht op een mogelijke loopbaan als tennisprof. “Mijn ouders, mijn zus, mijn zus en enkele vrienden maakten de verplaatsing mee naar Wommelgem. Door de corona was het aantal toeschouwers beperkt. Natuurlijk was iedereen heel gelukkig, maar een grote viering bleef uit. We hebben gezellig wat gegeten, maar dan ging de rit weer richting Wilrijk. Misschien vieren we de titel volgende week wel. Ik steek het niet onder stoelen of banken dat ik ervan droom om tennisprof te worden. De kans is klein, maar ik wil er wel alles aan doen om die droom waar te maken. “