Provincie vernietigt definitief kapvergunning voor 30 bomen op Scheldeweg Didier Verbaere

15 juli 2019

De Provincie Oost-Vlaanderen weigert de gemeente Melle haar kapvergunning voor het rooien van 30 essen op de Scheldeweg. Daarmee komt een einde aan een dossier dat was uitgemond in een juridisch en politiek steekspel over het al dan niet behoud van de bomen.

De gemeente Melle diende opende in november 2018 een openbaar onderzoek voor het kappen van de bomenrij in de Scheldeweg. Volgens de gemeente zorgden de bomen voor schade aan het aanpalende landbouwperceel in het drainagesysteem van de landbouwer. Buurtbewoners en oppositiepartijen Groen, Sp.a en Open Vld gingen in de tegenaanval en krijgen nu gelijk.

“De provincie heeft de omgevingsvergunning in zitting van 18 juni 2019 geweigerd. De honderden mensen die de petitie ondertekend hebben krijgen zo gelijk van de deputatie. De nood tot het kappen van de 30 bomen werd door de gemeente tot op heden onvoldoende aangetoond. Gelet op het landschappelijk waardevol karakter van de bomenrij kan bijgevolg niet gesteld worden dat wordt voldaan aan de criteria van de goede ruimtelijke ordening. Het project komt bijgevolg niet voor vergunning in aanmerking”, zegt de verzamelde oppositie in Melle.

De gemeente Melle probeerde het tij nog te keren door testellen dat de bomenrij plaats moest ruimen voor de aanleg van een fietspad maar ook hier hield de provincie geen rekening mee. “Het profiel van dat fietspad is nog niet gekend en er is nog geen vergunning hiervoor verleend”, stelt de deputatie van de Provincie. De gemeente Mele kan nu enkel nog beroep indienen bij de Raad voor vergunningsbetwistingen. Schepen Dirk Gistelinck (CD&V) was niet bereikbaar voor commentaar op de beslissing.