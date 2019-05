Positief advies voor aanleg fietssnelweg langs spoorweg Melle Didier Verbaere

27 mei 2019

Het gemeentebestuur van Melle geeft positief advies voor de aanleg van het traject van de fietssnelweg tussen het de Eikerwegel aan het station van Melle en de Kouterwegel. Het gaat om een fietspad van 1.100 meter met een breedte van 3 tot 4 meter in asfalt. De Provincie Oost-Vlaanderen staat in voor de uitvoering van de werken. Infrabel en de gemeente betalen de werken. Later wordt de snelweg verder doorgetrokken richting Kwatrecht station.