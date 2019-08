Politie Rhode-Schelde waarschuwt voor ‘Ierse oplichterstruc’ Jeffrey Dujardin

14 augustus 2019

De politie Rhode-Schelde waarschuwt via hun sociale media voor de zogenaamde ‘Ierse oplichterstruc’. Het lucratieve zwendeltje werkt als volgt: passanten worden op de parkeerplaats benaderd door een verwilderd kijkende man of vrouw, die in perfect Engels uitlegt dat hij of zij en haar familie zojuist zijn uitgekleed door enkele gewetenloze dieven. Hierdoor kunnen ze niet terugkeren naar eigen land en dus vragen ze of je hen geld kunt lenen. Ze beloven je het geleende geld terug te betalen zodra ze weer thuis zijn. “Ze zijn ook bij ons op de Brusselsesteenweg gespot”, zegt de politie. “Ga er niet op in en bel meteen de 101. Onze agenten zullen dan uitmaken of die mensen echt in nood zitten of oplichters zijn.”