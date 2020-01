Overweg Watermolenstraat gaat definitief dicht voor gemotoriseerd verkeer Didier Verbaere

03 januari 2020

11u21 0 Melle De spoorwegovergang aan de Watermolenstraat in Melle gaat definitief dicht voor gemotoriseerd verkeer. Infrabel voerde er al voorbereidende werken uit en wil de overgang afsluiten.

Een definitieve datum is er nog niet maar de overgang zal zeer binnenkort enkel nog door fietsers en wandelaars gebruikt kunnen worden. Voor auto’s en landbouwvoertuigen is er onder meer een alternatief via de Geraardbergsesteenweg.