Ouders laten t-shirts bedrukken voor hyperactieve kinderen: “We waren de afkeurende blikken beu” Cedric Matthys

18 februari 2020

14u00 0 Melle Wie de laatste weken in Melle rondliep, heeft ze misschien al opgemerkt. De t-shirts en truien die Ilias (10), Yando (7) en Yaron (5) dragen zijn wel erg opvallend. De spreuken op hun kleren moeten omstaanders attent maken op wie ze zijn. “Het enige wat we vragen is begrip.”

De familie Vanhavert op de foto krijgen is niet eenvoudig. Terwijl moeder en vader klaar staan, hollen Ilias (10), Yando (7) en Yaron (5) gillend rond in de tuin. Glijbaan op, glijbaan af. Pas na enkele strenge vermaningen zijn ze even voor één minuutje rustig. “Zo gaat het dus altijd”, zegt Kizy Janssens. De 39-jarige vrouw uit de Schouwgemstraat in Melle is moeder van vijf kinderen. Ze ziet ze allemaal doodgraag, maar heeft het met haar drie van haar vier zonen niet altijd even gemakkelijk. “De oudste, Ilias, heeft te kampen met een autismespectrumstoornis. Yando heeft een zware vorm van ADHD en Yaron heeft daar de ontwikkelingsstoornis DCD bovenop.”

Als het gezin gaat winkelen, liggen de kinderen soms krijsend op de grond. Ook vallen de jongens hun moeder al eens fysiek aan. “Dat vind ik uiteraard niet leuk”, vertel Janssens, “maar wat me nog het meeste stoort, zijn de blikken van andere mensen. Ze staren me aan alsof ik mijn kinderen niet goed opvoed. Daarom heb ik nu t-shirts en truien laten bedrukken. Als we naar een openbare plaats gaan, dan trekken ze die aan. Zo ziet iedereen onmiddellijk wat er scheelt. Voorlopig heb ik hier enkel positieve reacties op gekregen.”

Geen babysit

Andy Vanhavert, de vader van het onstuimige trio, is vrachtwagenchauffeur. Vroeger deed de 39-jarige Mellenaar internationaal transport, maar deels door de situatie rijdt hij nu enkel op kortere afstanden. Zijn leven staat volledig in het teken van zijn gezin. “Het is van 2012 geleden dat ik nog eens weekendje weg kon met mijn vrouw”, vertelt hij. “Een babysit zoeken is onmogelijk. Als we bellen naar de CM wil er niemand meer komen. Als we al eens op reis gaan, trekken we naar onze stacaravan in het Nederlandse Groningen. Daar huren we een plekje op een zogenaamd kindvriendelijke camping. Soms komen er echter omliggende vakantiegangers klagen dat onze kinderen te veel lawaai maken. Het lijkt alsof niemand begrip heeft voor onze situatie.”

‘Druk, actief, maar lief!’

Of de t-shirts en truien hun vruchten zullen afwerpen, is voorlopig afwachten. Moeder Kizy Janssens wil haar kinderen niet in de spotlights zetten, maar zag geen andere uitweg meer. Ze koos bewust voor positieve spreuken als “Ik heb ADHD, druk, actief, maar lief!” of “Ik heb ADHD en DCD: energie voor twee, maar kan toch niet altijd goed mee!”. De opschriften zijn bedoeld voor de buitenwereld. Ze wil er niet alle gedrag van haar kinderen mee goedpraten. “Ik vraag enkel dat de negativiteit tegenover mijn jongens stopt”, legt Janssens uit. “Als ze iets fout doen, zal ik hen hier altijd op wijzen. Toch moet je alles in zijn context zien. Mijn kinderen zijn niet perfect, maar dat hoeft ook niet.”