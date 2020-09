Otto Vergaerde in het winnende kamp na BK: “Ook over mijn prestatie tevreden” Hans Fruyt

22 september 2020

18u56 0 Melle Op het Belgisch kampioenschap stond Otto Vergaerde na afloop in het winnende kamp. Ploegmaat Dries De Bondt reed solo naar de driekleur. Achter hem deed Vergaerde het nodige afstoppingswerk. Hij werd zelf nog tiende.

De driekleur blijft bij Alpecin-Fenix, de pro-continentale ploeg van de broers Roodhooft. Dries De Bondt volgt ploegmaat Tim Merlier op. Na ongeveer honderd kilometer kroop de kerel uit Buggenhout in een vlucht van twintig renners. Samen met teamgenoot Vergaerde. De kopgroep liep tot bijna vijf minuten uit. Twintig kilometer van het einde was duidelijk dat de nieuwe Belgische kampioen bij de leiders zat. Dat werd Dries De Bondt die na de podiumceremonie onder meer ex-manager Ivan De Schamphelaere en trainer Kristof De Kegel bedankte omdat hij, na een zware val in 2014, nieuwe kansen kreeg. Hij betrok al zijn ploegmaats in de hulde. En vooral Otto Vergaerde. “Hij heeft voor mij veel gedaan”, benadrukte de nieuwe nationale kampioen.

Afstoppingswerk

“Toen Dries alleen voorop raakte heb ik vooral afstoppingswerk voor mijn rekening genomen”, benadrukte Vergaerde. “Eerst was hij weg met Serry, maar Pieter kwam ten val. Ik had uiteraard ook zelf willen presteren. Maar op het einde was mijn bobijntje bijna af. Toen Dries alleen voorop raakte, heb ik veel gaatjes moeten dichten, moest ik op veel demarrages reageren. Iedereen zag Dries rijden. Dus dacht iedereen in de kopgroep er naartoe te kunnen, maar dat lukte niet meer. Was Dries toch teruggehaald, zou ik iets geprobeerd hebben.”

Voor de start van het BK kreeg Vergaerde de opdracht mee koers te maken. “Ik was al veel energie kwijt voor ik in die vlucht met twintig belandde”, ging Vergaerde voort. “Na de Muur raakte ik voorop met tien man. Met onder meer Greg Van Avermaet en Jasper Stuyven. Daar had ik al een eerste ernstige cartouche verschoten. Krachten die ik in de finale misschien tekort kwam. Ik ben heel tevreden over mijn wedstrijd. En uiteraard ook dat we met de ploeg de titel behielden. Na die van Mathieu van der Poel in Nederland en Marcel Meisen in Duitsland al de derde nationale trui voor ons team. Straks doe ik nog enkele klassiekers, zowel in Vlaanderen als in Wallonië.”