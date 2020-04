Opruimcoach Nele Colle geeft tips om huis leefbaar te houden in tijden van corona: “Er wordt intenser geleefd, dus ook intenser rommel gemaakt” Didier Verbaere

14 april 2020

15u53 2 Melle Nele Colle (36) uit Melle is fulltime ‘opruimcoach’. Maar ook zij zit nu, net als iedereen, noodgedwongen in haar kot. En dus geeft ze graag tips om het leefbaar te houden in tijden van corona. “Er wordt nu veel intenser geleefd in onze huizen, dus ook veel intenser rommel gemaakt”, zegt Nele.

Nele Colle maakte na een burnout schoon schip in haar omgeving en merkte dat je van opruimen een gelukkiger mens wordt. Sindsdien is ze voltijds aan de slag als opruimcoach, bracht een boek uit en geeft lezingen. Maar nu ze geen lezingen kan geven of op huisbezoek gaan, probeert ze via de digitale weg mensen te helpen. “Elke maandag-, woensdag en vrijdagavond ga ik live op Facebook en Instagram om vragen te beantwoorden van mensen. Daarnaast werk ik aan tips en handleidingen die ik gratis op mijn website plaats en ben ik volop bezig om onze livestreams te verbeteren om een nog groter aanbod online aan te bieden”, zegt Nele.

Nu we vermoedelijk nog enkele weken noodgedwongen in ons kot moeten blijven, is er plots ook een zee van vrije tijd die we noodgedwongen thuis moeten spenderen. Want een mens kan natuurlijk niet elke vrije minuut gaan wandelen of fietsen. En een hele dag op de bank Netflix kijken is ééns leuk maar gaat stilaan ook vervelen. “Het is de ideale periode om ‘ons kot’ op te ruimen”, lacht Nele. “De vraag die ik nu vaak krijg is: Waar moet ik in Godsnaam beginnen? Maar eigenlijk maakt het niet uit, beginnen is het allerbelangrijkste. Kies bij voorkeur iets waar je snel resultaat zit zoals een rommelhoek in de woonkamer of een rommelschuif. En begin klein. Zo voorkom je uitstelgedrag”, zegt Nele.

Intens leven is intenser rommel maken

“Er wordt nu veel intenser geleefd in onze huizen, dus ook veel intenser rommel gemaakt. Maak er daarom een gewoonte van om elke dag voor het tv-kijken speelgoed en spullen op te ruimen. En daarbij doet iedereen zijn deel, zowel kinderen als de ouders”, lacht Nele.

Hou het simpel

“Als iedereen zijn opruim-steentje wil bijdragen is een duidelijk opbergsysteem nodig. Dat doe je door je huis, je kamers en zelfs je kasten op te delen in zones. Per zone bepaal je duidelijk de functie, de spullen die er thuishoren en welke niet. Wat er niet hoort, moet weg of elders. Zaken, zoals boeken en tijdschriften, stop je in een kast. Andere spullen kan je in dozen of bakken opbergen, zoals speelgoed. Daar hoeft zelfs geen deksel op. Spullen in een bak gooien is nu eenmaal eenvoudiger dan eerst nog eens een deksel te moeten opheffen. Hou het met andere woorden zo eenvoudig mogelijk. De kans dat spullen op hun plaats geraken, maak je zo groter”, zegt Nele. “Werk af met labels of etiketten, zo is het duidelijk voor alle huisgenoten. Op die manier kan ook iedereen zijn taak opnemen en helpen met het opbergen van spullen.”

Stockeren om weg te gooien

“Spullen wegbrengen naar het recyclagepark of de kringloopwinkel is nu niet of beperkt mogelijk. Maar zet zaken die weg mogen, toch al opzij in een garage of berging. En schrijf er gewoon ‘weg’ op. Op die manier belanden ze niet weer in huis. Afstand doen van je spullen is niet voor iedereen even gemakkelijk, maar stel jezelf de vraag waarom je het wil houden en of dat een goede reden is. Zo krijg je je geld niet terug door spullen gewoon te laten liggen of hangen, dat geld was je kwijt het moment dat je het kocht. Hoe je anders naar spullen leert kijken en er afstand van leert doen, daarover lees je meer in mijn boek”, besluit Nele.