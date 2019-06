Operetteconcerten in Melle en Gentbrugge Didier Verbaere

04 juni 2019

16u53 0 Melle Na een pauze van drie jaar neemt de Gentse pianist Jürgen De Smet de draad weer op en organiseert hij vier nieuwe concertreeksen onder de noemer Tems Music. “Lichte klassieke operetteconcerten en swingende popshows”, aldus de pianist.

In 2016 zette Jürgen De Smet na twintig intense jaren even on hold voor een rustpauze. Sinds 1997 stond hij op de planken met onder meer Will Ferdy, popkoning Jean Pierre Fack en Marco Bakker die hij begeleidde in Weense concertreeksen. In 2020 staan twee nieuwe popshows op de agenda maar eerst staan nog twee operetteconcerten op de planning.

Op 16 juni is er een lunchconcert Süsse Grüsse aus Wien. “Geniet van de onsterfelijke operettemelodieën van Johan Strauss, Robert Stolz, Franz Léhar en vele anderen. In het prachtige kader van Salons ’t Groenhof hoort u de beste muziek uit Wenen, gebracht door 5 topartiesten die van deze namiddag een onvergetelijke ervaring maken”, zegt Jürgen. Hij neemt plaats aan de vleugelpiano en omringt zich met Ann De Winter (sopraan), Stefaan Vandenbroucke (tenor), Bernard Bertoni (topviolist uit Nice) en woordkunstenares Gladys De Mol staat in voor de presentatie & poëzie.

En tijdens de Gentse Feesten brengt hij Wien Bleibt Wien. “Onze 20ste concertproductie. Reden temeer om deze feestelijke editie naar de Gentse Feesten te brengen. Genieten van lichtklassiek tijdens de drukke Gentse Feestenweek in de prachtige centrale kerk in Gentbrugge, geen parkeerproblemen en geschikt voor een wandelingetje in de Gentbrugse Meersen nadien”, lacht Jürgen. Alle info op 0476/53.65.14. en www.jurgendesmet.be.