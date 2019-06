Opendeurdag brandweer Melle groot succes Sam Ooghe

17 juni 2019

00u02 0 Melle De brandweermannen van de post Melle hebben zondag hun deuren opengezet voor het grote publiek. Een rijk gevuld programma, in combinatie met het goede weer, zorgde voor een mooie opkomst.

Vooral de kleinsten keken hun ogen uit, op de Brusselsesteenweg. Voor hen stonden niet alleen een springkasteel en draaimolen klaar, ook de vele initiaties waren spectaculair. De brandweer toonde hoe een frietketelbrand te doven, een bevrijding uit een voertuig, of een reddingsoperatie vanop het dak. In tussentijd kon iedereen ook een ritje meemaken met een echte brandweerwagen - het zorgde voor lange rijen. De opvolging voor de brandweerkazerne in Melle lijkt alvast verzekerd.