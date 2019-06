Open VLD Melle heeft een nieuw bestuur Didier Verbaere

14u47 0 Melle Open VLD Melle heeft een nieuw bestuur verkozen. Na 3 jaar geeft Rose Botelberge de fakkel als voorzitter door aan Bert Debaecke.

Het bestuur wordt versterkt door oude getrouwen en nieuwe gezichten. Lieven Volckaert, Rose Botelberge, Christoph Saerens, Christine De Pus, Christophe Baele, Petra Steyaert, Edouard Buyck, Inge De Geest, en Edward Landtsheere nemen een mandaat op in het bestuur.

“Open VLD Melle haalde bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018 maar liefst 20 procent meer stemmen dan 6 jaar eerder, en kreeg daarmee van de kiezer een sterk mandaat om oppositie te voeren in de context van een minderheidscollege. Het nieuwe afdelingsbestuur zal dit mandaat hanteren om samen met gemeenteraadsleden Lieven Volckaert, Rose Botelberge en Christoph Saerens sterk in te zetten om thema’s waar de Mellenaar van wakker ligt zoals verkeer, veiligheid, en vuilnis. Wij moeten samenwerken met andere gemeenten om zulke thema’s als op krachtdadige manier aan te pakken. Dit is een punt waarop het huidige minderheidscollege een onvoldoende op scoort”, zegt kersvers voorzitter Bert Debaecke.