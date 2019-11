Opbrengst Curieuzeneuzenrommelmarkt naar Steevliet Didier Verbaere

05 november 2019

23u59 5 Melle Curieus schenkt jaarlijks een derde van haar opbrengst van de Curieuzeneuzenrommelmarkt aan een lokaal goed doel in Melle. Dit jaar werd gekozen voor de vzw Steevliet. Directeur Jan Artois kreeg een cheque van 400 euro in het G-Huis.

De vzw helpt en vangt gekwetste en kwetsbare kinderen op in de regio en bouwt momenteel een gloednieuwe accommodatie in Melle. “Alle giften zijn meer dan welkom om onze kinderen en jongeren iets extra te gunnen bovenop de middelen voor de basisvoorzieningen die de overheid ons geeft”, zegt Artois. Met het geld wordt geïnvesteerd sport of spelvoorzieningen of extra vrijetijdsbestedingen. Op 6 december opent Steevliet haar nieuwe gebouwen in Melle.