Op straat op de vuist, twee vechtersbazen opgepakt Wouter Spillebeen Didier Verbaere

12 juli 2020

17u02 0 Melle De Kerkstraat in Melle was zaterdagmiddag even afgesloten nadat de politie er moest ingrijpen naar aanleiding van een vechtpartij. De twee vechtersbazen zijn opgepakt en mochten na verhoor beschikken.

De politie kwam zaterdagmiddag met verschillende combi’s ter plaatse in de Kerkstraat om de gemoederen te bedaren. Twee personen waren er op straat op de vuist gegaan. Beide partijen deelden klappen uit en beiden liepen lichte verwondingen op. Ze werden door de politie opgepakt. Ze werden verhoord en mochten nadien beschikken. Tijdens de vaststellingen van de politie werd de straat even afgesloten. “De gevolgen van de vechtpartij vallen nu nog mee, we hebben waarschijnlijk erger kunnen voorkomen”, aldus de politie.