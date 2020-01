Ook Melle en Lochristi maken voortaan deel uit van UITPAS Regio Gent Didier Verbaere

11u53 0 Melle Sinds 1 januari maken ook Lochristi en Melle deel uit van de UiTPAS-regio Gent. Ook Destelbergen en Merelbeke sloten zich reeds aan. Met de UiTPAS-regio Gent kan je punten sparen en genieten van UiTPAS-voordelen in de volledige regio.

Voortaan zullen dus vijf gemeenten samen UiTPAS-regio Gent vormen. “Met UiTPAS-regio Gent hebben pashouders nu één kaart in handen waarmee ze op meer dan 150 plaatsen in de vijf gemeenten punten kunnen sparen en van voordelen kunnen genieten. Gentenaars, Destelbergenaars en Merelbekenaars kunnen hun UiTPAS nu ook gebruiken in Lochristi en Melle. Omgekeerd zullen inwoners van Lochristi en Melle ook van het ruime UiTPAS-aanbod in regio Gent kunnen genieten.”

Kansentarief

Voor veel mensen betekent hun UiTPAS niet alleen een spaar- en voordelenkaart, maar ook een kortingskaart. Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds, in schuldbemiddeling of in budgetbegeleiding is, kan een UiTPAS met kansentarief aankopen.Met een UiTPAS met kansentarief krijg je 80 procent korting bij alle UiTPAS-partners in de volledige regio Gent. Om een UiTPAS met kansentarief te kopen, ga je met jouw identiteitskaart en een attest van verhoogde tegemoetkoming, schuldbemiddeling of budgetbeheer langs bij een verkooppunt in de gemeente waar je gedomicilieerd bent.Een UiTPAS kost 5 euro. Kinderen en jongeren tot 18 jaar betalen 2 euro.Een UiTPAS met kansentarief kost 1 euro