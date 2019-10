Ook Melle blijft bij intercommunale Verko ondanks protest oppositie Didier Verbaere

07 oktober 2019

21u31 0 Melle Ook de gemeente Melle blijft ‘klant’ bij de intercommunale Verko voor het ophalen en de verwerking van haar huisvuil, GFT, papier en glas. De oppositie had toch scherpe vragen bij de verlenging van het contract ter waarde van 14 miljoen euro.

De samenwerking tussen de gemeentes en Verko loopt dit jaar af en moet voor de komende 16 jaar worden hernieuwd. Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Laarne, Berlare, Hamme en Wichelen keurden de verlenging reeds goed. Wetteren beslist dinsdagavond nog en de discussie werd maandagavond in Melle gevoerd.

“We hebben de reële kostprijs voor de inwoners laten vergelijken tussen Verko en de andere intercommunales die aansluiten op Melle (Ivago en IVM – DVL)”, zegt schepen Frederik De Buck (CD&V). “Verko is niet de goedkoopste om afval op te halen”, zegt De Buck. “De vraag voor wekelijkse ophaling in de zomer zou de jaarlijkse kostprijs per inwoners alleen maar de lucht injagen. Er zal geen extra afval worden opgehaald maar er moeten wel meer vrachtwagens de baan op”, zegt De Buck. “Geen enkele intercommunale kan garanderen dat ze een verstoorde ophaling door weersomstandigheden of stakingen kan vermijden. We kunnen in de toekomst wel bekijken of restfracties via aparte milieuvergunningen op het containerpark afgeleverd kunnen worden”, besluit De Buck.

Betere afspraken

Open Vld is geen voorstander van een verdere samenwerking met Verko en wil ook extra maatregelen. “U vraagt om een contract ter waarde van 14 miljoen euro voor de komende 16 jaar te tekenen zonder garanties. Bij Verko hebben we een gebrekkige garantie van afvalophaling en ontbreekt een wekelijkse ophaling in de zomer. Ook de sluikstorten aan de glasbollen, de toegang op het containerpark van zelfstandige Mellenaars met hun particulier afval, en de gebrekkige openingsuren van het containerpark zijn grote pijnpunten. Wij vragen alvast om een bijkomende privépartner in te schakelen die in de zomer 4 keer huisvuil kan ophalen. Dit bestuur moet nieuwe afspraken maken met het containerpark om zelfstandigen toe te laten en de openingsuren van het containerpark moeten afgestemd worden op werkende gezinnen”, zegt raadslid Lieven Volckaert (Open Vld).

Groen Melle vindt het niet kunnen dat zo'n belangrijke beslissing zonder voorbereidende gesprekken en degelijke info op het laatste moment door het strot van de gemeenteraadsleden wordt geduwd. “Uw analyse en visie lijkt eerder op een spreekbeurt dan op een dergelijk dossier", aldus Dominique Vandermeersch (Groen). “Als bestuur hebben we in deze samenwerking niks te vertellen om een degelijk afvalbeleid te voeren”.