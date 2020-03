Ook hondenpension Animal Trust kreunt onder coronamaatregelen Didier Verbaere

17 maart 2020

10u46 0 Melle Ook het hondenpension van Animal Trust aan de Geerbosstraat in Melle wordt zwaar getroffen door de maatregelen tegen het coronavirus. Vakanties vallen in het water en dus zijn er nog nauwelijks boekingen voor opvang van honden. De kennel is er akelig leeg en ook de geplande opendeurdag is geannuleerd.

“Zoals velen worden wij ook zwaar getroffen door de maatregelen. Wij hebben bijna geen pensionhonden meer de komende weken en ook de annulaties voor de paasvakantie stromen reeds binnen. Maar ons pension is broodnodig om het asiel financieel te ondersteunen. Zeker nu we net aan het verbouwen zijn hebben we geen reservebudget en raken we sowieso de komende weken in financiële ademnood. Ook onze jaarlijkse opendeurdag zal wellicht niet kunnen doorgaan wat opnieuw een groot verlies betekent”, zegt Eline Ghekiere (34) van Animal Trust.

Hoe helpen?

“Alle hulp is welkom. We verkopen nog steeds hondenvoeding en -benodigdheden in onze winkel. Langskomen kan na een seintje of we willen dit ook leveren tegen een meerprijs afhankelijk van de woonplaats. Ja kan hier ook nog steeds de speelweide privé afhuren voor uw eigen hondje(s). Dat is veilig want er is geen contact met andere mensen, zelfs niet met ons. Of je kan je hond brengen om te komen spelen voor één of meerdere dagen. Ook de uitlaatdienst is nog steeds actief. Wandelen met de asielhonden kan voorlopig niet meer. Er zijn niet veel honden aanwezig en we hebben vaste wandelaars die dagelijks langskomen om hen uit te laten zodat ook ons persoonlijk contact beperkt blijft”, somt Eline op.

En ook donaties voor het asiel zijn uiteraard ook nog steeds welkom op reknr BE17 7330 5656 9521 met als mededeling “steun”. “Als elke volger nog maar 1 euro stort, staan we weer sterk”, besluit Eline. Voor giften vanaf 40 euro ontvang je automatisch een fiscaal attest. Alle info en online reserveren via www.dirtydogz.be/speelweide of via op het nr 0498 66 80 80