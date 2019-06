Onweer raast over Melle: boom omgevallen Jeffrey Dujardin

04 juni 2019

22u25 0

Het onweer is al voorbij, maar heeft toch schade aangericht. In Melle is in de Oude Brusselse Weg rond 21 uur een esdoorn op de weg gevallen ter hoogte van nummer 58. Er vielen gelukkig geen gewonden, maar de weg was wel volledig versperd. “Onze eerste knip in Melle”, klonk het al grappend.