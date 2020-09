Nu ook cuberdons van Confiserie Geldhof te koop bij Den Barbier Didier Verbaere

18u01 1 Melle Den Barbier van Melle verkoopt nu ook ‘de enige echte’ cuberdons van Confiserie Geldhof aan zijn café kapperszaak in de Kerkstraat in Melle. “Het was tijd voor iets nieuws in het gamma”, lacht Luc De Smet.

Luc De Smet baat in de Kerkstraat een kapperszaak uit waar je ook iets kunt drinken. Daarnaast is hij een echte ambassadeur van de Oost-Vlaamse lekkernijen. Je kan er alle graanjenevers kopen en proeven, er is Barbier bier, Barbier advocaat en Barbier kaas.

En sinds vandaag ook Barbier cuberdons en sneeuwballen. Het bekende snoepgoed, beter bekend als neuzekes, worden door Confiserie Geldhof in Eeklo sinds 1954 gemaakt en zijn een zoete lekkernij dat intussen in verschillende smaken bestaat. “We verkopen de enige echte en originele cuberdons. Maar ook de varianten met aardbei, appel, citroen en anijs. En binnenkort ook de sneeuwballen. Ik vond het na de lockdown tijd voor iets nieuws in het gamma”, lacht Luc.