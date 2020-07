Niks dan lachende gezichtjes op eerste kermis van het jaar in Melle Didier Verbaere

04 juli 2020

Melle Niks dan lachende gezichtjes op de eerste kermis van het jaar in Melle. De Hemelse Feesten moeten het zonder randanimatie doen maar dat kon de kinderpret niet drukken op het Dorpsplein.

“We zijn blij dat we op zo’n korte termijn een veilige kermis konden organiseren. De foorkramers stonden te popelen en ons personeel heeft heel wat werk verzet om alles op tijd klaar te krijgen. We zijn blij dat we deze zomer toch nog een beetje kunnen feesten", zegt schepen Frederik De Buck (CD&V).

Samen met zijn collega’s en burgemeester Dirk De Maeseneer opende hij zaterdagmiddag om 15 uur de kermis. En dat zorgde voor niks dan lachende gezichtjes op de molens. De kermis blijft open tot woensdag of donderdag. Vrijdag wordt het plein weer ingepalmd door de wekelijkse markt.