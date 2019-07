Motorrijders met een gouden hart en gulle hand verzamelen 2.000 euro voor revaliderende kompaan Didier Verbaere

08 juli 2019

13u33 0 Melle De 13de motorrit tijdens de He-Melse Feesten in Melle bracht zondag 265 motorrijders op de baan. De opbrengst van de 100 kilometer lange rit gaat naar Ronald Reynaerts, een motorrijder die revalideert na een ongeval. Er werd meer dan 2.000 euro opgehaald.

De gemeente Melle en Nico De Schoenmaker zorgden voor de voortreffelijke organisatie onder begeleiding van wegkapiteins. “Zoals elk jaar stond ons motortreffen erop om ons groot motorhart te tonen. Dit jaar werd er gereden voor motorrijder Ronald Reynaerts. Hij raakte in 2018 betrokken bij een motorongeluk en raakte ernstig gewond aan de rug en was deels verlamd. Vandaag is hij gelukkig weer thuis na een maandenlange revalidatie in het UZ Gent”, legt Nico uit. Bij de tussenstop werd er rondgegaan met de collectebus en werd een bedrag van 2.000 euro verzameld. Ronald reed de rit trouwens ook mee in zijn aangepaste trikemotor.