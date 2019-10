Mormonen bouwen nieuwe kerk in Melle: “Zoveel nieuwe leden dat ons huis in Gent te klein is geworden” Didier Verbaere

10 oktober 2019

17u28 0 Melle De mormonen bouwen een nieuw gebedshuis - met torentje - langs de Brusselsesteenweg in Melle. De godsdienst met centrum in Salt Lake City (VS) is ook in Vlaanderen aan een opmars bezig en de kerk in Gent is te klein geworden. België telt zeven mormonenkerken. Volgend jaar wordt het gebouw tussen de drankencentrale en de Lidl in gebruik genomen.

Op sociale media zorgt de komst van de mormonenkerk voor heel wat speculaties, ophef en theorieën. Sommigen spreken ronduit van een sekte. Wie zijn de mormonen nu eigenlijk? “De Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen is in 1830 opgericht in de Verenigde Staten door de profeet Joseph Smith. We proberen in ons geloof terug te grijpen naar de kerkelijke instellingen zoals die in de Bijbel geschreven staan. Terug naar de basis dus, waarin het gezin centraal staat. Ervoor zorgen dat in onze gemeenschap niemand in de kou blijft staan is heel belangrijk”, legt woordvoerder David Geens (45) uit.

De hele structuur van de kerk is gebaseerd op vrijwilligers en ‘priesters’ kunnen gewoon getrouwd zijn. “Wij kennen ook het doopsel, het huwelijk en de ziekenzalving. We zijn echter geen afscheuring van de katholieke kerk, maar een nieuw geloof”, verduidelijkt David. Hij trad toe tot de mormonen in 2011. “Ik was een atheïst”, lacht David. “Als student wetenschappen in Leuven merkte ik dat de wetenschap geen antwoord had op al mijn vragen. In deze kerk vind ik die wel.”

Jaren geleden grond gekocht

De leden komen ook samen voor vieringen. Net zoals in andere godsdiensten. “België is opgedeeld in zeven wijken. In Gent komen we momenteel samen in een sober kantoorgebouw, maar dat wordt te klein. We zijn heel sterk gegroeid, daarom zijn we beginnen bouwen aan een nieuwe kerk in Melle. Hier hadden we al jaren geleden grond gekocht. In de loop van volgend jaar hopen we hier de eerste diensten te houden”, schat David.

6.500 leden in België

“Wereldwijd zijn we met zo’n 16 miljoen leden en we blijven groeien. In België telt onze kerk 6.500 leden. Onze volgelingen komen uit alle lagen van de bevolking. Gelovigen die terugkeren naar de essentie tot atheïsten. Wij zijn ook niet gesubsidieerd. Alle mormonen staan een tiende van hun loon af om de werking van de kerk te subsidiëren. De bouw van de kerk in Melle wordt gefinancierd door de wereldwijde ‘kas’ van de gemeenschap. Het wordt een sober gebouw met een klein torentje.”

“Op zondag komen wij samen in onze kerkgebouwen voor twee uur. In het eerste uur herdenken wij dan het laatste avondmaal en daarna luisteren we naar een drietal toespraken. Nadien gaan we dieper in op één van de onderwerpen. Daarnaast zijn er in de week ook bijeenkomsten. Dan komt de jeugd bijvoorbeeld samen. We willen ons gebouw in Melle ook openstellen voor andere groepen en verenigingen”, besluit Geert. Binnenkort organiseert de kerk een infoavond in Melle.