Mini-onderneming DAS Woodworks uit Melle wint YES-award op kerstmarkt Roeselare Didier Verbaere

22 december 2019

23u05 3 Melle Mini-onderneming DAS Woodworks uit Melle heeft op de kerstmarkt van Roeselare de hoofdprijs in de wacht gesleept. De jury was unaniem lovend over hun producten, ambacht, stand en verkooptechnieken en beloonde hen met de YES-award voor Young EntrepreneurShip.

DAS Woodworks bestaat uit 2 teamleden van HoGent Campus Melle. Simon en Daan studeren groenmanagement en runnen daarnaast samen hun eigen Small Business Project, ondersteund door Vlajo. In hun bedrijf gaan ze aan de slag met resthout en hout van scateboards . Dit hout wordt door hen omgevormd tot nieuwe ambachtelijke en door henzelf geproduceerde gebruiksvoorwerpen. Ze ontwerpen ondermeer unieke snijplanken, handige cadeaukratjes met flesopener en zelfs kleurige oorbellen.

55 deelnemende mini-ondernemingen

In Roeselare wordt de Zuidstraat jaarlijks twee zondagen op rij ingepalmd door Mini-ondernemingen. De teams zijn er welkom om hun stand te plaatsen en te verkopen aan het shoppende publiek. De organisatie ligt in handen van Shopping Roeselare, in samenwerking met Vlajo West-Vlaanderen en Unizo Roeselare. Daarnaast is Sabine Baete, zaakvoerder van Baete, Frimout, Sanctorum & co al vele jaren de sponsor die 10 teams beloont voor hun inspanningen.

In totaal namen dit jaar 55 teams deel en het was DAS Woodworks dat de hoofdprijs van 350 euro in de wacht wist te slepen. In november vielen ze op de Brugse Minimarktdag ook reeds in de prijzen. Het duo is alvast niet van plan om na het schooljaar hun onderneming stop te zetten.