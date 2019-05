Melle vraagt herbruikbare bekers via groepsaankoop Verko Didier Verbaere

27 mei 2019

20u06 2 Melle Groen is sinds 2017 vragende partij om herbruikbare bekers aan te kopen voor grotere evenementen in Melle. De gemeente beschikt vandaag slechts over 120 herbruikbare bekers in de uitleendienst. Te weinig dus.

“We hebben de intercommunale Verko gevraagd om dit in groot aantal te kopen via een groepsaankoop voor alle gemeentes in het werkingsgebied van Verko”, zegt schepen Frederik De Buck (CD&V). Wanneer die aankoop er komt, is een vraagteken. De huidige samenwerkingsovereenkomst met de intercommunale loopt dit jaar af en grote aankopen of investeringen worden niet meer voorzien tot na een eventuele hernieuwing van het contract.