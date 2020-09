Melle voorziet breed pakket Corona- steunmaatregelen maar oppositie vindt de discussie hierover een klucht Didier Verbaere

23 september 2020

11u32 0 Melle Het gemeentebestuur van Melle voorziet een hele reeks steunmaatregelen voor inwoners en lokale handelaars die hard zijn getroffen door de coronacrisis. De oppositie noemt het een klucht.

Eén van de steunmaatregelen is de coronabon waarmee alle Mellenaars kunnen betalen in lokale handelszaken die moesten sluiten tijdens de crisis. De bonnen zijn geldig tot eind 2021 en er is een bon van 10 euro voor het eerste gezinslid en ééntje van 5 euro voor elk bijkomend gezinslid. Je kan de bonnen ook schenken aan het OCMW. Daarnaast biedt de gemeente nog extra financiële steun aan kwetsbare gezinnen in de vorm van de mellebon. Die zijn dan weer geldig bij alle lokale handelaren, ook degene die niet moesten sluiten tijdens de crisis.

Kwetsbare gezinnen kunnen ook hygiëne-pakketten aanvragen bij het OCMW. Kinderen uit kwetsbare gezinnen kunnen ook beroep doen op spelpakketten via Het Huis van het Kind. Voor de senioren worden de belrondes naar 80-plussers verdergezet in samenwerking met de Eerstelijnszone Scheldekracht en Logo Gezond +. De aanslagbiljetten voor de bewoners worden twee maanden later verstuurd. Op deze manier moet er maar in 2021 betaald worden.

De Melse handelaars kregen extra aandacht in het gemeentelijk magazine ‘Melle in Beweging’ en krijgen gratis advertentieruimte in het Gemeentekompas. Marktkramers, foorreizigers en ambulante handel dienen geen standplaatsvergoedingen te betalen in 2020. Terrassen kunnen kosteloos uitgebreid worden op openbaar domein.

Steunmaatregelen voor verenigingen en organisaties

De gemeente zal de kosten die gemaakt werden voor de organisatie van afgelaste evenementen terugbetalen. Denk maar aan drukwerk, voorschotten en huur. Daarnaast komt er een subsidie waarmee de gemeente aan verenigingen hun kosten terugbetaalt om hun werking op een coronaveilige manier opnieuw te laten doorgaan. Dat kan gaan over de aankoop van hygiënemateriaal maar ook bijvoorbeeld over de huur van extra locaties of mobiel sanitair, een bijkomende bus voor een jeugdkamp, enzovoort. Ook aan verenigingen die vaste kosten hebben maar zonder inkomsten vielen, werd gedacht: zij mogen hun vaste kosten inbrengen.

Een klucht

“Het gemeentebestuur heeft, na ruim overleg met de fractievoorzitters van alle Melse politieke partijen, een breed pakket aan Coronasteunmaatregelen klaar. Op deze manier worden de inwoners, lokale handelszaken én lokale verenigingen concreet geholpen”, aldus het lokale bestuur.

Maar dat vindt de oppositie maar een klucht. “De verklaring bundelt een aantal maatregelen waar niet alle oppositiepartijen zich achter kunnen scharen. Zo zijn er nieuwe en gewijzigde maatregelen die zonder voorafgaande discussie ter goedkeuring werden voorgelegd. “We zijn voor de meeste coronamaatregelen in de principeverklaring, maar we accepteren niet dat er geen ruimte is voor constructieve bemerkingen en suggesties. Zelfs voorstellen tot verbetering worden niet aanvaard”, klinkt het bij Wim Verween (fractieleider sp.a).

Volgens Dominique Vandermeersch (fractieleider Groen) is het onmogelijk om met alle deze standpunten, en dus met het hele pakket akkoord te gaan. “Alles wat enigszins corona gerelateerd zou kunnen zijn, is op een hoopje gegooid. Zelfs wanneer het om evidente ondersteunende diensten gaat. Het lijkt me daarom niet te veel gevraagd om alle maatregelen punt per punt te overlopen.”

Christophe Saerens (Open Vld) vindt dat de maatregelen die drie maanden geleden werden besproken, op zijn minst mochten geactualiseerd worden. “Men kan zich de vraag stellen hoe een raadslid zijn functie goed kan uitoefenen wanneer hij op de cruciale momenten monddood wordt gemaakt en hij de belangen van de inwoners van Melle niet kan verdedigen”, besluiten de oppositieraadsleden.