Melle schrapt niet alleen evenementen maar ook activiteiten voor volwassenen en zelfs sportlessen Didier Verbaere

16 april 2020

19u30 0 Melle Het gemeentebestuur van Melle schrapt tot eind augustus al haar evenementen voor volwassenen, zelfs de zomersportlessen. “In het belang van ieders gezondheid.”

De nationale veiligheidsraad nam woensdag de beslissing om geen grote evenementen toe te laten tot eind augustus. Logisch dus dat de Gentse en Lokerse Feesten worden geschrapt. Maar over de omvang van kleinere evenementen is nog geen beslissing genomen. Het gemeentebestuur van Melle wacht deze definitie niet af en trekt nu reeds een streep door alle feestelijkheden.

“Je kan natuurlijk discussiëren over wat een groot evenement is. Maar toch besliste het gemeentebestuur om in het belang van ieders gezondheid geen activiteiten voor volwassenen te organiseren tot 31 augustus. Dat betekent geen HeMelse Feesten, geen 11 juliviering, geen zomertentoonstelling, geen zomersportlessen voor volwassenen. Het is jammer maar duidelijkheid was nodig, ook om alles te kunnen organiseren en communiceren”, meldt de gemeente Melle.

“Over de sportkampen, speelpleinwerking en Grabbelpasactiviteiten voor kinderen is nog geen beslissing genomen en moeten wij wachten op richtlijnen van de federale overheid. Voorlopig staan die nog gepland.”