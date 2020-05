Melle heeft nu vier pleintjes voor wekelijkse vrijdagmarkt Didier Verbaere

22 mei 2020

14u00 1 Melle De wekelijkse vrijdagmarkt in Melle is opnieuw gestart sinds het begin van de coronacrisis. Heel wat volk vond deze vrijdagmiddag de weg terug naar het kerkplein.

Om alles vlot en veilig en met de nodige sociale afstand te laten verlopen, heeft het gemeentebestuur de markt opgesplitst in vier afzonderlijke blokken. Het Dorpsplein werd op die manier verdeeld in vier kleine marktjes waar zo'n vijftiental marktkramers neerstreken. Elk pleintje was voorzien van een in- en uitgang met handgels. Ondanks de drukte, verliep alles er op die manier vrij rustig.