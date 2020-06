Melle deelt 90.000 euro aan Mellebons uit na coronacrisis Didier Verbaere

18 juni 2020

16u35 0 Melle In Melle krijgt iedereen na de coronacrisis een cadeau in de vorm van Mellebons. “De gemeentebelastingen worden twee maanden later verstuurd en bij elke aanslag stoppen we een Mellebon van 20 euro die kan gespendeerd worden bij onze lokale handelaars. Op die manier vloeit zowat 90.000 euro uit de gemeentekas naar de lokale economie”, zegt schepen van financiën Erwin Van Heesvelde.

Melle was één van de eerste gemeentes die bij de start van de crisis beslist heeft om alle activiteiten tot het einde van augustus te verbieden. Zelfs de sportieve kampen. “Alle deelnemers aan sport- en culturele evenementen die niet konden doorgaan, krijgen hun geld terugbetaald. Ook alle wijkcomités behouden dit jaar hun toegewezen subsidies. Ongeacht of ze iets georganiseerd hebben of niet”, zegt Erwin Van Heesvelde (N-VA).

Melle is extra getroffen door de crisis omdat zowat alle kermissen en wijkfeesten voorzien zijn in juli en augustus. Heel wat buurgemeentes zoals Wetteren en Merelbeke vieren pas in september hun kermis. Jeugdkampen mogen wel doorgaan en jeugdbewegingen die extra kosten moeten maken, kunnen ook op steun rekenen. “Dit jaar gaan we ook geen gemeentebelastingen innen voor bedrijven en inwoners. We verzenden de aanslagbrieven twee maanden later en er moet pas in februari 2021 betaald worden. Bij elke aanslag voegen we ook een Mellebon van 20 euro toe om te spenderen in de lokale middenstand. Op die manier pompen we 90.000 euro extra in onze economie”, besluit Van Heesvelde.