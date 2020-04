Melle bereidt corona steunmaatregelen voor inwoners en verenigingen voor Didier Verbaere

29 april 2020

17u54 0 Melle De gemeente Melle bereidt een aantal steunmaatregelen voor om inwoners, verenigingen en handelaars financieel te helpen tijdens de coronacrisis. Er werd ook al een belronde opgestart naar 80-plussers en er worden mondmaskers voorzien.

De gemeente startte ondertussen met belrondes om 80-plussers om te polsen naar hun gezondheidstoestand, hun mentaal welzijn en eventuele behoefte aan bijkomende ondersteuning door bijvoorbeeld een boodschappendienst.

“De gemeente stelt ook alles in het werk om een bedeling van stoffen, herbruikbare mondmaskers te organiseren voor alle Mellenaars vanaf 12 jaar. Hierbij wordt begonnen met de 70-plussers en mensen die kwetsbaar zijn omwille van onderliggende aandoeningen. De bedeling hiervan zal georganiseerd worden in samenwerking met de plaatselijke apothekers. In tweede instantie wordt iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar bedeeld via de gemeente zelf. De gemeente engageert zich ook een bedeling van mondmaskers te doen aan de scholen op haar grondgebied ten behoeve van het personeel”, aldus het gemeentebestuur. Er wordt ook werk gemaakt van een lokaal atelier met vrijwilligers om maskers te maken.

Financiële en economische steun

“Het bestuur heeft een aantal voorstellen voorbereid met financiële steunmaatregelen op vlak van huurgelden voor de huurders van gemeentelijk patrimonium, facturen voor gebruikers van het openbaar domein, steun aan verenigingen en maatregelen om de koopkracht van de bevolking te bevorderen en de lokale economie te stimuleren. Deze week worden deze besproken in overleg met alle fractieleiders van de gemeenteraad, om tot een brede consensus te komen. Het gemeentelijk infomagazine ‘Melle in Beweging’ zal in juni alvast in het teken staan van de Melse handelaars.”