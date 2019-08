Maria De Coster viert 102de verjaardag Didier Verbaere

12 augustus 2019

15u58 0 Melle Maria De Coster heeft maandag haar 102de verjaardag gevierd in woon-zorgcentrum Kanunnik Triest in Melle. Marietje werd geboren in Melle op 10 augustus 1917. Niet lang na haar geboorte namen haar ouders het café ‘De Hertog van Brabant’ over. Schepen Frank De Vis (N-VA) noemde haar tijdens het feestje zijn tweede moeder. Als kleine jongen kwam hij er alle dagen over de vloer.

Maria liep school in Melle tot ze veertien jaar was, daarna volgde ze nog twee jaar les aan het Crombeen in Gent. Na de dood van haar vader zette Maria samen met haar moeder de zaak verder. In 1948 huwde ze met haar man, Achiel De Bosscher. Ook hij stak een handje toe in het café. In 1958 bouwde het koppel in de Eikerwegel. Toen haar man stierf in 1999 bleef Maria in de Eikerwegel wonen tot ze in 2004 naar het woon- en zorgcentrum Kanunnik Triest verhuisde.

”Heel haar leven woonde Marietje rond de kerktoren. Ze kende iedereen en was een luisterend oor in het café. Dat zorgde voor een enorme vriendenkring waar ze vandaag nog van geniet. Er gaat geen dag voorbij of ze krijgt bezoek in het rusthuis”, zegt De Vis.

Maria is nog steeds gezegend met een goede gezondheid. Ze houdt vooral van kaartspelletjes zoals rami bridge. Dat doet ze vandaag nog dagelijks.