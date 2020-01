Man voor rechter na belaging van vrouw met hoofddoek: “Jullie ‘soort’ mag niet naar mij kijken” Wouter Spillebeen

21 januari 2020

14u44 3 Melle Een man die onder invloed van alcohol in een dokterspraktijk in Melle een vrouw met een hoofddoek zonder aanleiding begon uit te schelden, riskeert een celstraf van acht maanden. Ondanks de duidelijk racistische uitlatingen, betwist zijn advocaat dat hij racistische motieven had.

Het slachtoffer zat in de wachtzaal bij de dokter toen de beklaagde naast haar ging zitten. “Ze begroette hem, waarop hij haar vroeg of ze Nederlands kon spreken”, vertelde de procureur op basis van de getuigenverklaringen. Toen ze ‘ja’ antwoordde, haalde hij uit. “Waar haal je het lef om in mijn ogen te kijken en tegen me te spreken? Mensen zoals jullie ‘soort’ mogen niet naar mij kijken!”, citeerde de procureur de beklaagde, zichtbaar gedegouteerd door de woordkeuze. Toen een medewerker van de huisdokter hem vroeg om te vertrekken, riep de man: “Jij bent ook geen echte Belg zeker?”

Verwijten naar blanke man

De politie werd ter plaatse geroepen en de man werd verhoord. Klaarblijkelijk kon hij niet verdragen dat iemand met een hoofddoek in de wachtzaal zat. “De stem van de kiezer in Ninove (waarvan de man afkomstig is, red.) was duidelijk genoeg”, verklaarde de beklaagde onder andere. Ondanks de racistische toon van de uitlatingen, betwist de advocaat van de verdediging dat zijn cliënt een racist is. “Hij heeft ook verwijten geuit naar een blanke man, dus dat maakte hem niet uit, ondanks de verwijzingen naar de afkomst van het slachtoffer.”

De beklaagde is geen onbekende voor de rechtbank. Hij werd al meermaals veroordeeld voor onder andere belaging, bedreiging en bezit van verboden wapens. “Een strenge bestraffing is dus op zijn plaats”, volgens de procureur, die een celstraf van acht maanden en een boete van 1.600 euro vordert. De verdediging vraagt een kans om aan de alcoholverslaving van de beklaagde te werken. Op 3 maart spreekt de rechter een vonnis uit.