Man plundert bankrekening van weduwe die zich over hem ontfermde Wouter Spillebeen

28 februari 2020

13u16 0 Melle Het Openbaar Ministerie vraagt een celstraf van zes maanden voor een man uit Melle die de bankkaart stal van de weduwe die zich over hem ontfermde. De man is al even op de dool en kreeg hulp van de vrouw, maar besloot toch om haar kaart te nemen en er 2.900 euro mee af te halen.

“Hij beseft heel goed dat het respectloos was en schaamt zich”, opperde de advocaat van de man. “Hij heeft al heel wat meegemaakt en is er nooit helemaal bovenop gekomen.” Toen de man in het huis was van de weduwe die hem onder haar vleugel nam, besloot hij op een dag in augustus 2018 om haar bankkaart mee te nemen.

2.900 euro

“De code was hij te weten gekomen door over haar schouder mee te kijken toen ze naar de bank ging”, volgens de procureur. “In twee keer heeft hij in totaal 2.900 euro afgehaald.” De man toonde al berouw en is een afbetalingsplan opgestart om de weduwe terug te betalen. Daarbovenop vraagt de procureur een celstraf van zes maanden en een boete van 800 euro. De verdediging vraagt de opschorting of een voorwaardelijke straf, waardoor de man aan zijn onderliggende problemen zou kunnen werken. Op 20 maart valt het vonnis.