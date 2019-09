Lidl België lanceert ‘supereerlijke’ chocolade

Supermarktketen betaalt 440 Ghanese cacaoboeren extra premie bovenop fairtradeprijs Didier Verbaere

12 september 2019

12u32 4 Melle Supermarktketen Lidl heeft donderdagvoormiddag in haar vestiging in Melle haar eerste superfairtrade-chocolade in primeur voorgesteld: Way to Go! Dat gebeurde in aanwezigheid van uittredend vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo. Met de productie financiert Lidl rechtstreeks 440 boeren in Ghana.

Voor haar nieuwe product gaat de supermarkt boeren een extra premie betalen en zal Lidl België 440 boeren in het Afrikaanse land Ghana helpen. De supermarktketen werkt hiervoor samen met Fairtrade, Rikolto en Kuapa Kokoo. Die laatste is een coöperatie die cacaoboeren verenigt en haar leden een menswaardig bestaan laat opbouwen en op een duurzame en milieuvriendelijke manier cacao laat telen.

1.800 boeren ondersteunen

“Wie onze superfairtradechocolade koopt, helpt de cacaoboer zijn leven en de wereld nog beter te maken. Elk ingrediënt dat afkomstig kan zijn van eerlijke handel, moet dat ook zijn! Door met Kuapa Kokoo te werken, geven we de consument de garantie dat een deel van het geld dat ze voor de chocolade in de winkel betalen, rechtstreeks naar de boeren gaat. Zonder tussenstappen. vandaag lanceren we deze chocolade in onze Belgische en Nederlandse winkels en willen we uitbreiden naar alle vestigingen in Europa. Binnen het jaar willen we zo 1.800 boeren ondersteunen”, zegt Boudewijn van den Brand, CEO van Lidl België.

De “Way to Go!” chocolade zal in alle 315 winkels van Lidl in België en Luxemburg verkocht worden aan 1,99 euro en is in vier verschillende smaken beschikbaar: melk, puur, caramel-zeezout en pecannoot-cocos.

Projecten

Lidl wil met het extra geld investeren in verschillende initiatieven die de boeren ondersteunen. Die initiatieven worden op poten gezet samen met de boeren en de coöperatie. “Met de extra premie die wij bovenop de fairtrade premie betalen, kunnen de boeren werken aan een beter inkomen. Enerzijds gaan we de boeren ondersteunen om naast cacao ook andere economische activiteiten op te starten, zoals de productie van rijst, honing en zeep als aanvulling op hun cacao teelt. Anderzijds gaan de boeren begeleid worden in het professionaliseren van hun oogsttechnieken”, zegt Philippe Weiler, hoofd duurzaamheid bij Lidl.

100 procent duurzaam

Deze primeur past volledig in het charter ‘Beyond Chocolate’ dat Lidl vorig jaar in december mee ondertekende samen met tientallen bedrijven uit de chocolade- en retailsector. Dat charter houdt in dat de Belgische chocoladesector tegen 2025 wil streven naar honderd procent duurzame geproduceerde chocolade en tegen 2030 naar een leefbaar inkomen voor alle cacaoboeren.

Uittredend vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo, die het charter mee opstartte, is dan ook verheugd dat duizenden consumenten op een tastbare manier mee helpen verduurzamen.

“België is wereldberoemd voor haar chocolade. Jaarlijks importeren we meer dan 300.000 ton. Daarmee staan we in de Europese top drie. Een jaar na de lancering van Beyond Chocolate is het fantastisch en bemoedigend om te zien hoe Lidl duurzame doelstellingen concretiseert. En het verhaal gaat verder dan de eerlijke verloning van cacaoboeren. De consumenten hier helpen indirect ook kinderarbeid aan te pakken en ontbossing tegen te gaan. Eerlijk maakt onze chocolade gewoon nog lekkerder”, aldus minister De Croo.