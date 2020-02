Legionella aangetroffen in brandweerkazerne Melle Cedric Matthys

20 februari 2020

16u44 0 Melle In de brandweerkazerne van Melle is eind januari een legionellabesmetting vastgesteld in de douches. De personeelsleden liepen op geen enkel moment gevaar, maar de ruimte werd voor alle zekerheid gesloten.

De brandweer doucht voorlopig in een container die ze hiervoor speciaal huren. In tussentijd worden de leidingen grondig gespoeld. Pas na drie opeenvolgende metingen waaruit blijkt dat de bacterie niet meer aanwezig, wordt de ruimte opnieuw vrijgegeven. De Brandweerzone Centrum laat verder weten na te denken over zelfreinigende douchekoppen. Deze investering moet nieuwe legionellabesmettingen vermijden.

Lees ook: Brandweerzone Centrum is een kazerne rijker